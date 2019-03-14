Япония запретила полеты Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9 над территорией страны в связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, сообщило в четверг агентство Киодо со ссылкой на японское министерство государственных земель и транспорта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, в настоящее время ни одна из японских авиакомпаний не использует этот тип самолета. Вместе с тем существовало 14 маршрутов четырех авиакомпаний из Китая, Южной Кореи и Сингапура с аэропортами посадки и взлета в Японии, на которых использовались самолеты этого типа, однако сами авиакомпании уже объявили о приостановке их использования после крушения в Эфиопии.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.