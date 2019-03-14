Житель города Амарилло (штат Техас, США) запечатлел момент, когда сильный порыв ветра изменил маршрут грузовика и перевернул его во время движения по автомагистрали.

Водитель большегруза пережил, пожалуй, самый неприятный момент в своей жизни и не смог ничего сделать, когда его транспортное средство, словно картонная коробка, было перевёрнуто мощным боковым вихрем, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

13 марта ураганный ветер, скорость которого достигала 120 км/ч пронёсся по штату Техас. Большое количество частных построек и городских коммуникаций были разрушены и повреждены.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

