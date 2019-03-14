Мощный порыв ветра сдул фуру в США - ВИДЕО
14 марта 2019 15:03 338
Житель города Амарилло (штат Техас, США) запечатлел момент, когда сильный порыв ветра изменил маршрут грузовика и перевернул его во время движения по автомагистрали.
Водитель большегруза пережил, пожалуй, самый неприятный момент в своей жизни и не смог ничего сделать, когда его транспортное средство, словно картонная коробка, было перевёрнуто мощным боковым вихрем, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
13 марта ураганный ветер, скорость которого достигала 120 км/ч пронёсся по штату Техас. Большое количество частных построек и городских коммуникаций были разрушены и повреждены.
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