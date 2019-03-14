В Канаде небольшой самолет Cirrus SR20 практически задел ехавший по дороге эвакуатор, после чего упал. Об этом сообщает CBC News. Видео произошедшего опубликовал в Instagram водитель автомобиля Билл Чан, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Торонто Баттонвилл днем 12 марта. Как видно на кадрах, самолет внезапно появляется перед автомобилем и проносится на крайне низкой высоте над дорогой, касаясь ее правым крылом. После этого он упал неподалеку от обочины.

Находившиеся на борту мужчина-пилот и женщина-пассажир не пострадали. Отмечается, что один из них - инструктор, а второй лишь недавно получил лицензию. Инцидент произошел во время отработки упражнения: посадки с немедленным взлетом сразу после. Отмечается, что перед этим управление на себя взял инструктор, и первая часть прошла штатно. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно.

Чан же рассказал CBC News, что считает себя счастливчиком, потому что мог погибнуть: самолет пронесся буквально на расстоянии нескольких метров от его эвакуатора. После произошедшего он вместе с коллегами даже купил лотерейный билет, понадеявшись на свою удачу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

