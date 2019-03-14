В Турции построят более полутора сотен отелей
Министерство торговли Турции выдало инвесторам сертификаты поощрения на строительство 167 отелей на 28,7 тысячи мест. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в докладе союза отельеров Турции (TÜROB).
Новые отели появятся в 49 провинциях страны. Общая стоимость проектов составит 3,05 миллиарда турецких лир (около 550 миллионов долларов). Восемьдесят девять из 167 новых отелей будут трехзвездочными, 38 - четырехзвездочными, а 15 - бутик-отелями. В результате реализации проектов в Турции будет создано более восьми тысяч новых рабочих мест.
Первое место по количеству заявок на новые гостиничные проекты занял Стамбул, который посещают почти треть
всех туристов, прибывающих в Турцию. В городе планируется строительство 22 отелей. В южных провинциях Анталья и Мугла, также популярных среди туристов, планируется строительство 17 и 14 гостиниц соответственно. В северо-восточной провинции Трабзон построят 14 новых отелей, в западной провинции Измир - восемь, в восточной провинции Ван - шесть.
В 2018 году инвесторам были выданы сертификаты поощрения на строительство 192 отелей более чем на 33 тысячи мест в 56 провинциях. Общая стоимость проектов составила более трех миллиардов турецких лир.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!