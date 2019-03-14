Министерство торговли Турции выдало инвесторам сертификаты поощрения на строительство 167 отелей на 28,7 тысячи мест. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в докладе союза отельеров Турции (TÜROB).

Новые отели появятся в 49 провинциях страны. Общая стоимость проектов составит 3,05 миллиарда турецких лир (около 550 миллионов долларов). Восемьдесят девять из 167 новых отелей будут трехзвездочными, 38 - четырехзвездочными, а 15 - бутик-отелями. В результате реализации проектов в Турции будет создано более восьми тысяч новых рабочих мест.

Первое место по количеству заявок на новые гостиничные проекты занял Стамбул, который посещают почти треть

всех туристов, прибывающих в Турцию. В городе планируется строительство 22 отелей. В южных провинциях Анталья и Мугла, также популярных среди туристов, планируется строительство 17 и 14 гостиниц соответственно. В северо-восточной провинции Трабзон построят 14 новых отелей, в западной провинции Измир - восемь, в восточной провинции Ван - шесть.

В 2018 году инвесторам были выданы сертификаты поощрения на строительство 192 отелей более чем на 33 тысячи мест в 56 провинциях. Общая стоимость проектов составила более трех миллиардов турецких лир.