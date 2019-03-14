В Московской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали 13 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По данным агентства, три человека были госпитализированы с места аварии.

Как отмечается, ДТП произошло в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.