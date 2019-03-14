Турция посадила членов "ИГ" на пожизненный срок
14 марта 2019 20:23 249
Восемь членов террористической группировки "ИГ" приговорены турецким судом к пожизненному заключению по обвинению в причастности к крупному теракту в городе Газиантеп на юге страны в 2016 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг телеканал NTV.
Cуд проходил в Газиантепе.
Атака террориста-смертника произошла в Газиантепе в августе 2016 года во время свадебного торжества. В результате теракта погибли 57 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!