Восемь членов террористической группировки "ИГ" приговорены турецким судом к пожизненному заключению по обвинению в причастности к крупному теракту в городе Газиантеп на юге страны в 2016 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг телеканал NTV.

Cуд проходил в Газиантепе.

Атака террориста-смертника произошла в Газиантепе в августе 2016 года во время свадебного торжества. В результате теракта погибли 57 человек.