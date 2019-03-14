Интерпол выдал по запросу Турции международный ордер на арест двадцати подданных Саудовской Аравии по обвинению в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NTV.

Сообщается, что ордер был выдан по запросу прокуратуры Стамбула.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.