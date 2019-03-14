В Индии рухнул мост, десятки пострадавших, есть погибшие - ФОТО
14 марта 2019 23:00 158
Не менее пяти человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в индийском городе Мумбаи.
Об этом в четверг сообщило агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 36 человек пострадали. Отмечается, что число жертв может вырасти. Ранее сообщалось о трех погибших и 34 пострадавших.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Глубоко опечален гибелью людей в результате обрушения пешеходного моста в Мумбаи", - сообщается на официальной странице Twitter Моди.
Инцидент произошел в четверг вечером близ вокзала Чхатрапати Шиваджи. По информации телеканала NDTV, утром на мосту велись ремонтные работы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!