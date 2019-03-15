Премьер-министр Новой Зеландии прокомментировала стрельбу в мечетях
15 марта 2019 08:10 165
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент со стрельбой в городе Крайстчерч одним из самых "черных дней" в истории страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что как минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Сообщалось о гибели девяти человек и десятках раненых.
"События в Крайтсчерче - это экстраординарный и беспрецедентный акт жестокости. Для нее нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших - члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они - это мы", - заявила Ардерн.
Ранее полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в связи со стрельбой, заявив, что на свободе могут оставаться другие злоумышленники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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