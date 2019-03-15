Житель города Сан-Хосе (штат Калифорния, США), снимая на камеру мобильного телефона катающихся на санках по заснеженной улице детей, неожиданно запечатлел прямое попадание молнии в крышу частного дома, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Точечный удар стихии, сопровождаемый мощным раскатом грома, судя по кадрам записи был полной неожиданностью для случайных свидетелей происшествия. Чёрные клубы дыма поднялись в воздух, после прямого попадания молнии в крышу постройки.

Впрочем некоторые интернет-пользователи выразили сомнение в подлинности видеосюжета, посчитав его поддельным.

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