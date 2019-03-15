Камера видеонаблюдения, установленная в общественном заведении в Китае 12 марта зафиксировала момент крайне неудачного выхода женщины из холла учреждения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Женщина не заметила прозрачной стеклянной двери на своём пути и ударившись о неё головой, разбила перегородку.

О самочувствии посетительницы и о мере её ответственности за разбитую дверь ничего не уточняется.

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