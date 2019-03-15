Весёлый заплыв троих детей по озеру, находящемуся в окрестностях города Данди (округ Ноблс, штат Миннесота, США) был прерван водоплавающим обитателем водоёма, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Трое детей, сидящих в водной ватрушке, привязанной к катеру, совершали скоростное путешествие по озеру. Всё происходящее за бортом судна снимала мать школьников.

Как вдруг, на одном из поворотов, вынырнувшая рыба поразила одну из девочек, в результате чего, она свалилась с ватрушки в озеро и экстремальный заплыв был прекращён по требованию матери детей.

Между тем разборка двух аквариумных рыб, не поделивших общую жилплощадь, была запечатлена в августе прошлого года японским любителем водоплавающих питомцев.

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