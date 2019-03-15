Тимофей Юрьев, проживающий в городе Йонкерс (штат Нью-Йорк, США), во время прогулки по парку О'Хара в Ирвингтоне вместе с женой и собакой, принял участие в спасательной операции по вызволению двух псов, провалившихся под лёд на озере. Жена Тимофея запечатлела момент, когда молодой человек, сняв верхнюю одежду, ломая лёд, поплыл спасать собак, оказавшихся в воде, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Верный четвероногий питомец по кличке Кира, также приняла участие и помогла своим, оказавшимся в беде сородичам вернуться на берег. Со слов спасателя, занимающимся фридайвингом в Сибири, он не понаслышке знаком с принятием водных процедур в экстремально холодную погоду.

"К моменту прибытия спасателей собаки могли утонуть и они лаяли, зовя на помощь, поэтому я поспешил спасти их. Я посмотрел на лед и понял, что он не выдержит мой вес, поэтому я должен был войти в воду и просто попытаться пробить путь к собакам", - рассказал спасатель. Операция по вызволению провалившихся псов была снята на видео женой Тимофея - Мелиссой Хо. Владелец собак, во время спасения псов стоял на берегу и забрал своих животных, чтобы срочно доставить их домой.

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