Индийский всадник, упавший вместе с лошадью, догнал на мотоцикле своего скакуна - ВИДЕО
15 марта 2019 16:00 109
Нелегальные скачки, устроенные на дороге в подразделении Кават Маханкал (Мирадж, район Сангли, штат Махараштра, Индия) не обошлись без происшествия, которое было запечатлено одним из мотоциклистов, сопровождавших участников забега, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Одна из лошадей растянулась на дороге, а затем продолжила забег без всадника, которому пришлось пересаживаться на мотоцикл, чтобы догнать своего скакуна. Мотоциклист помог воссоединиться участнику забега со своим конём, после чего нелегальные скачки были продолжены.
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