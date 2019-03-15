Нелегальные скачки, устроенные на дороге в подразделении Кават Маханкал (Мирадж, район Сангли, штат Махараштра, Индия) не обошлись без происшествия, которое было запечатлено одним из мотоциклистов, сопровождавших участников забега, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Одна из лошадей растянулась на дороге, а затем продолжила забег без всадника, которому пришлось пересаживаться на мотоцикл, чтобы догнать своего скакуна. Мотоциклист помог воссоединиться участнику забега со своим конём, после чего нелегальные скачки были продолжены.

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