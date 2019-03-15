В турецкой провинции Бурса перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным пострадали 35 человек. Как передает Day.Az, об этом пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус, перевозивший пассажиров, после потери водителем управления упал в ущелье.

Все раненые являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.