Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
15 марта 2019 15:28 190
В турецкой провинции Бурса перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным пострадали 35 человек. Как передает Day.Az, об этом пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что автобус, перевозивший пассажиров, после потери водителем управления упал в ущелье.
Все раненые являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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