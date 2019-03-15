В Долгопрудном на голову 6-летней девочке упал кирпич, об этом сообщила ее мать в соцсетях.

Инцидент произошел 6 марта. По словам женщины, она пришла к младшему сыну в детский сад на праздник вместе с дочерью, в какой-то момент она услышала глухой удар, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Обернувшись, она заметила, что с головы девочки слетела шапка и капюшон, а на самой голове виднелась кровь.

"Подбежав, к дочери, я увидела, что у нее из головы идет кровь, а в волосах рваная глубокая рана, длиной более 5 см. Убрав волосы, было видно "что-то белое", что рана до костей черепа головы", - написала женщина.

Девочке вызвали бригаду скорой помощи, а вокруг ребенка лежали куски плитки с острыми краями. Мать ребенка отмечает, что, подняв голову, увидела разрушенный фасад, откуда и отвалился кирпич.

"Высота здания по моим подсчетам около 12 этажей, разрушения были на последнем этаже. Сила удара была такой, что пробило капюшон, слетела шапка и остановить кровь самостоятельно я не могла. Оценить тяжесть травмы без медицинского освидетельствования не представлялось возможным", - рассказала она.

Мать девочки отметила, что в травмпункте ребенку наложили повязку и отпустили домой, девочка серьезно не пострадала.

Семья пострадавшего ребенка намерена жаловаться в управляющую компанию, а также уже написала заявление в полицию.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

