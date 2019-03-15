В освобожденном в рамках антитеррористической операции "Щит Евфрата" сирийском районе Джараблус погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 15 марта этого года.

Турецкий военнослужащий погиб в ходе спецоперации, проводимой ВС Турции.

Ранее,18 февряля этого года еще один турецкий военнослужащий погиб на севере Сирии в районе Африна.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.