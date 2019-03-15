Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил журналистам, что именно Великобритания должна теперь направлять процесс Brexit, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ясно, что следующие шаги, предложения о том, как действовать дальше, должны исходить от Британии", - заявил политик.



При этом он приветствовал решение британского парламента поддержать предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и перенести крайний срок Brexit на 30 июня 2019 г.



Ранее на этой неделе Тереза Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода страны из Евросоюза имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение по Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.



