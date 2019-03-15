Три террористски-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", которая ведет штурм позиций террористической группировки "Исламское Государство" в Эль-Багузе.

Теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному СДС безопасному коридору.

По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.