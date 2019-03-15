В США усилили охрану мечетей после теракта в Новой Зеландии
15 марта 2019 23:05 175
Полиция Нью-Йорка усилила охрану религиозных объектов после терактов в Новой Зеландии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, полиция ввела усиленное патрулирование мечетей и других религиозных зданий.
Как отмечается, полиция Нью-Йорка призвала жителей города "не тревожиться" из-за усиления мер безопасности.
Ранее сообщалось, что очевидец Рамзан Али, которому удалось спастись из Новозеландской мечети во время атаки, рассказал о произошедшем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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