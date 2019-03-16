Трамп наложил вето на резолюцию, отменяющую указ о режиме ЧП
Президент США Дональд Трамп объявил, что накладывает вето на резолюцию конгресса США, отменяющую его указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, он подписал документ в присутствии членов администрации и заявил, что вето обеспечит "безопасность на нашей границе".
Для преодоления вето потребуется две трети голосов в каждой из палат конгресса - сенате и палате представителей, что маловероятно с учетом сложившегося расклада сил в конгрессе.
Администрация США уделяет повышенное внимание проблема борьбы с незаконной миграцией и заявляет о наличии "кризиса на границе". В феврале Трамп объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Противники Трампа обвиняют его в искажении реальной ситуации и отсутствии поводов для введения ЧП.
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