Почти два десятка пластиковых пакетов с человеческими останками найдены правоохранительными органами в мексиканском штате Халиско, сообщает прокуратура штата.



"Сотрудникам прокуратуры... удалось найти 19 пластиковых мешков, в которых предполагается наличие погибших людей, в канале сточных вод в муниципалитете Икстлауакан-де-лос-Мембрильос", - говорится в коммюнике ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

По факту обнаружения останков открыто расследование.



Штат Халиско давно считается неблагополучным по части активности организованной преступности. Картель "Халиско - Новое поколение" борется за контроль над наркотрафиком в этом штате.



В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).