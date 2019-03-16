Новые подробности о новозеландском стрелке, напавшем на мечеть
16 марта 2019 08:24 299
Суд округа Крайстчерч в Новой Зеландии оставил нападавшего на мечети под стражей до 5 апреля.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New Zealand Herald.
В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба, 49 человек погибли, еще 48 госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.
По данным издания, 28-летний Брентон Таррант предстал перед судом в субботу. Дежурный адвокат Ричард Питерс заявил, что заявление об освобождении под залог подано не будет. Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Мар. 10:42 7 999
-
15 Мар. 14:40 7 546
-
15 Мар. 14:45 7 488
-
15 Мар. 10:45 6 443
-
15 Мар. 14:15 6 181