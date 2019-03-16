Суд округа Крайстчерч в Новой Зеландии оставил нападавшего на мечети под стражей до 5 апреля.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New Zealand Herald.

В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба, 49 человек погибли, еще 48 госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.

По данным издания, 28-летний Брентон Таррант предстал перед судом в субботу. Дежурный адвокат Ричард Питерс заявил, что заявление об освобождении под залог подано не будет. Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.