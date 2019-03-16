В Северной Корее действует тайная организация Cheollima Civil Defense, известная также как Free Joseon, которая борется с действующей властью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, цель организации - свергнуть Ким Чен Ына и его диктаторский режим в Северной Корее. В марте группа выпустила обращение, в котором призвала жителей страны внутри и за ее пределами бороться с властью любыми способами. Члены организации сформировали временное правительство, которое будет действовать после свержения режима в Пхеньяне.

Члены Cheollima напали на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание, связали сотрудников, забрали технику и скрылись на двух машинах. В испанской прессе появилась информация, что за этим стоит ЦРУ, однако собеседники издания утверждают, что группа не согласовывала свои действия ни с одним из правительств и действовала самостоятельно. Кроме того, США было невыгодно участвовать в этом, чтобы не сорвать предстоящие переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как утверждает издание, в результате нападения группа получила доступ к ценным сведениям на телефонах и компьютерах сотрудников посольства. Там могут содержаться документы, подтверждающие попытки КНДР импортировать предметы роскоши из Европы в обход санкций.

Группа Cheollima начала действовать в 2017 году. Тогда ее участники вывезли из страны сына Ким Чен Нама - убитого сводного брата лидера Ким Чен Ына. Им помогли США, Китай и Нидерланды.