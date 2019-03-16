Российский певец Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване, который был намечен на 2 апреля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что причиной этому послужили "недобросовестность организаторов концерта и невыполнение условий договора".

Как отметили представители Стаса Михайлова, исполнитель ранее "ни разу не отменял по своей воле ни одного концерта в своей карьере".