Стас Михайлов впервые в жизни отменил концерт - ИЗ-ЗА АРМЯН
16 марта 2019 10:27 195
Российский певец Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване, который был намечен на 2 апреля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что причиной этому послужили "недобросовестность организаторов концерта и невыполнение условий договора".
Как отметили представители Стаса Михайлова, исполнитель ранее "ни разу не отменял по своей воле ни одного концерта в своей карьере".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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