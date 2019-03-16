Обрушение огромной скалы на туристов, гулявших по пляжу в графстве Дорсет (Англия), попало на видео. Ролик опубликовало издание BBC News.

На кадрах видно, как внезапно отколовшийся кусок клифа весом примерно в тысячу тонн падает вниз и едва не задевает людей. Отмечается, что во время инцидента никто не погиб, однако туристов предупредили о соблюдении правил безопасности.

"Крайне опасно находиться на скалах или рядом с ними во время сильного ветра и бушующего океана. Не стоит рисковать вашей жизнью ради прогулки", - предостерегли сотрудники организации по охране окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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