Сотрудники полиции Гонконга в субботу застрелили мужчину, напавшего с ножом на сотрудника одного из супермаркетов города. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Сотрудники правоохранительных органов заметили подозрительного мужчину ещё до того, как он зашёл в супермаркет, и последовали за ним в попытке его остановить. Однако мужчине удалось сбежать и скрыться в супермаркете.

Он успел ранить в голову сотрудника магазина, состояние которого пока неизвестно. Личность мужчины и мотивы его действий также пока не установлены, ведётся расследование.