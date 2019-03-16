Увеличить площадь острова Манхэттен и создать дамбу, защищающую от наводнений финансовый район Нью-Йорка - такие меры предусматривает план, который рассматривают городские власти. Как сообщила газета The New York Times, в случае одобрения этого плана на южной оконечности Манхэттена, обращенной к Ист-ривер, будет построена насыпная дамба шириной около 150 м. Она будет насыпана с таким расчетом, чтобы ее верхний уровень оказался выше прогнозируемого к 2050 году подъема уровня воды в результате потепления климата. На этой площадке может быть разбит городской парк и, возможно, построены несколько зданий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Проект стоимостью около $10 млрд предназначен для защиты самого южного участка Манхэттена, где суммарная стоимость недвижимости оценивается в $60 млрд. Он должен пройти целый ряд экологических экспертиз. Как отметила NYT, мэр города Билл де Блазио назвал предложенный проект "смелым" и отметил, что городским властям "предстоит реально оценить объем предстоящих работ".

В то же время он признал, что городская казна самостоятельно не справится с финансированием и потребуются средства из федерального бюджета. "Обеспечение безопасности южной части Манхэттена должно стать национальным приоритетом", - подчеркнул он, выразив при этом сомнение в том, что официальный Вашингтон пойдет на финансирование проекта в то время, когда в Белом доме находится Дональд Трамп, скептически относящийся к проблеме глобального потепления климата.

На несколько других, более мелких проектов по укреплению береговой линии Манхэттена деньги у городских властей найдутся. По данным NYT, в $165 млн обойдется укрепление набережной у Бэттери-парк, а также модернизация пирса, откуда отходят катера к статуе Свободы. Кроме того, городские власти намерены израсходовать до $200 млн на защиту береговой линии в восточной части Манхэттена, в районе Бруклинского моста, где будет возведена дамба протяженностью около полутора километров. Начало этих двух проектов намечено на 2021 год.