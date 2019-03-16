Жители новозеландского города Крайстчерча, где ранее было совершено массовое убийство прихожан в двух мечетях, сняли на видео задержание одного из подозреваемых в нападении. На кадрах видно, что полицейская машина протаранила один из автомобилей, чтобы остановить его, после чего полицейские, угрожая применить табельное оружие, заставили водителя выйти из машины и лечь на землю, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Отметим, в настоящее время местные власти сообщили о задержании четверых подозреваемых, среди которых есть женщина. Однако главный преступник - 28-летний австралиец Брентон Таррант, транслировавший расстрел прихожан мечетей в прямом эфире в соцсетях - до сих пор не найден.

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