Цепная авария в России, есть пострадавшие
16 марта 2019 12:32 184
Массовая авария с участием 22 автомобилей произошла в пятницу в Тюменской области, два человека пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное управление ГИБДД в субботу.
"Массовое ДТП случилось на десятом километре объездной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский. По предварительным данным, здесь столкнулись 22 автомобиля, пока сообщается о двух пострадавших, это 40-летняя женщина, у нее тяжелая травма, и мужчина 63-х лет, он получил ушибы", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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