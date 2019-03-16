Глава МИД Германии Хайко Маас допускает возможность отсрочки Brexit для предотвращения неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто не может желать неупорядоченного Brexit. Лучше сделать еще один круг почета с небольшой отсрочкой прежде, чем дело до этого дойдет", - написал Маас в субботу на своей странице в Twitter.

"Мы не должны игнорировать возможность предотвратить выход без сделки", - считает министр. В то же время, по его мнению, "отсрочка имеет смысл только в том случае, если Лондон скажет, каков его план".

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть премьер- министру Великобритании Терезе Мэй на переговорах с Брюсселем. Если этого не произойдет, кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.