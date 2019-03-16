Преступники на 27 машинах устроили вооруженное столкновение с полицией - ВИДЕО
16 марта 2019 12:45 212
В Мексике банда преступников на 27 автомобилях устроила вооруженное столкновение с правоохранительными органами на юго-востоке страны. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
- Получена информация о столкновении с наркокартелем "Халиско - Новое поколение", погиб один сотрудник полиции, - заявили в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в ходе противостояния скончались четверо членов группировки.
При этом полицейским удалось завладеть частью вооружения и снаряжения злоумышленников.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
15 Мар. 14:40 7 594
-
15 Мар. 14:45 7 526
-
15 Мар. 14:15 7 029
-
15 Мар. 15:53 4 384
-
15 Мар. 14:53 4 104