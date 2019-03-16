В Мексике банда преступников на 27 автомобилях устроила вооруженное столкновение с правоохранительными органами на юго-востоке страны. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Получена информация о столкновении с наркокартелем "Халиско - Новое поколение", погиб один сотрудник полиции, - заявили в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в ходе противостояния скончались четверо членов группировки.

При этом полицейским удалось завладеть частью вооружения и снаряжения злоумышленников.

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