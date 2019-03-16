Румынский бизнесмен Стефан Мандачи построил самое короткое шоссе в мире в городе Сучава. Длина автомобильной дороги составляет всего один метр. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По словам Мандачи, он решился на такое странное строительство для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме слабо развитой в стране инфраструктуры. Вся дорожная сеть Румынии составляет всего около 805 километров, а новые трассы почти не появляются. Бизнесмен даже организовал официальную церемонию открытия шоссе и пригласил на него главу Сучавы, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Кроме того, согласно данным Еврокомиссии, Румыния возглавляет черный список стран по количеству ДТП в Евросоюзе.

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