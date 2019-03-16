Подросток разбил яйцо о голову сенатора штата Квинслед в Австралии Фрейзера Эннинга, передает BNO News.

Ранее сенатор заявил, что к теракту в Новой Зеландии привела иммиграционная программа.

На кадрах видно, как 17-летний подросток, снимая происходящее на мобильный телефон, разбивает о голову Эннинга яйцо. На это сенатор реагирует резко и бьет подростка, от чего тот падает на пол, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч произошла стрельба в двух мечетях. Террористы ворвались в мечеть во время дневной молитвы и открыли огонь по прихожанам.

Погибли 49 человек, десятки госпитализированы. Задержаны четыре человека.

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