Выживший в массовом расстреле людей в мечетях Крайстчерча записал видеообращение из больницы - ВИДЕО
Вассим Альсати, выживший в массовом расстреле людей в мечетях Крайстчерча, записал видеообращение из больницы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Привет, ребята, у меня нет сил сейчас отвечать на все вопросы, я очень устал. Пожалуйста, помолитесь за моего сына, за меня и мою дочь, я надеюсь, что им станет лучше. Я опубликовал это видео просто потому, что хочу сказать, что я в порядке. Спасибо за вашу поддержку", - сказал Вассим Альсати.
Врачи продолжают бороться за жизнь его дочери. Напомним, в ходе террористической атаки в Новой Зеландии погибло 49 человек, десятки пострадавших находятся в больнице.
Один из боевиков, прибывший из Австралии, сегодня предстанет перед судом. Среди жертв люди от 2 до 60 лет.
12 человек по-прежнему остаются в критическом состоянии.
По словам генерального прокурора, полуавтоматическое оружие будет запрещено.
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