Вассим Альсати, выживший в массовом расстреле людей в мечетях Крайстчерча, записал видеообращение из больницы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Привет, ребята, у меня нет сил сейчас отвечать на все вопросы, я очень устал. Пожалуйста, помолитесь за моего сына, за меня и мою дочь, я надеюсь, что им станет лучше. Я опубликовал это видео просто потому, что хочу сказать, что я в порядке. Спасибо за вашу поддержку", - сказал Вассим Альсати.

Врачи продолжают бороться за жизнь его дочери. Напомним, в ходе террористической атаки в Новой Зеландии погибло 49 человек, десятки пострадавших находятся в больнице.

Один из боевиков, прибывший из Австралии, сегодня предстанет перед судом. Среди жертв люди от 2 до 60 лет.

12 человек по-прежнему остаются в критическом состоянии.

По словам генерального прокурора, полуавтоматическое оружие будет запрещено.

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