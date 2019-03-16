В Турции построят 167 отелей на 28 661 место.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в докладе Союза отельеров Турции (TÜROB), передает Day.Az.

Министерство торговли Турции выдало инвесторам соответствующие сертификаты поощрения. Новые отели появятся в 49 турецких провинциях. Общая стоимость проекта оценивается в 3,050 млрд турецких лир.

Благодаря строительству отелей в Турции будет создано 8 303 рабочих места.

В Турции в 2018 году инвесторам были выданы сертификаты поощрения на строительство 192 отелей на 33 259 мест в 56 провинциях. Общая стоимость проекта оценивалась в 3,029 млрд турецких лир.

В прошлом году в Стамбуле было построено 22 отеля, в Анталье - 17, Трабзоне и Мугле - 14, Измире - восемь и Ване - шесть отелей.