Певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Об этом сообщила ее официальный представитель.

Началова несколько дней находилась в больнице в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причина ее плохого самочувствия официально не называлась; при этом сообщалось, что она находится в искуственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких. Утром 16 марта ее отец сообщил, что ей сделали операцию на ноге.