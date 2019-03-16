Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант дважды приезжал в Турцию, передает "Анадолу".

"Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три, а во второй раз - 40 дней. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции. Однако мы хотим, чтобы Новая Зеландия также привлекла его к ответственности, и он остался под арестом", - сказал он, выступая в Текирдаге.

"Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам?" - добавил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Таррант должен понести наказание за нападения на мечети в Новой Зеландии. "Это массовое убийство, и преступник должен быть наказан", - сказал Эрдоган.