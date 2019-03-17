Массовые беспорядки в Сербии, президент готовит экстренное обращение
Президент Сербии выступит с обращением к народу в связи с беспорядками в столице.
Выступление Вучича назначено на воскресенье в 15:00, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.
Президент Сербии Александар Вучич выступит с экстренным обращением к народу в связи с субботним инцидентом, когда протестующие в Белграде ворвались в здание телецентра. Об этом агентству Tanjug в субботу сообщили в администрации президента.
Сообщается, что обращение сербского лидера состоится в полдень воскресенья (15:00).
В ходе субботнего шествия около 50 протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. В настоящее время несколько сотен активистов продолжают находиться у входа в здание телеканала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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