Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 км. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun ("Ёмиури симбун") со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО. Их основой должна стать японская ракета класса "воздух-земля" ASM3, которая была разработана в 2017 году.

В газете добавили, что ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.