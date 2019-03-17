Япония планирует создать крылатую ракету дальностью 400 км
17 марта 2019 13:15 198
Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 км. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun ("Ёмиури симбун") со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО. Их основой должна стать японская ракета класса "воздух-земля" ASM3, которая была разработана в 2017 году.
В газете добавили, что ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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