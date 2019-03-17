Пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии - ФОТО
17 марта 2019 09:37 329
Пассажирский поезд, совершающий рейс из Кутаиси (регион Имерети) в черноморский курортных город Батуми (Аджария), сошел с рельсов, сообщает Первый канал.
Инцидент произошел в 150 метрах от железнодорожного вокзала Кутаиси. С рельсов сошел головной вагон, передает Day.Az со ссылкой на Спутник Грузия.
В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали из поезда и им пришлось пешком возвращаться на вокзал.
На месте работает полиция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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