"Желтые жилеты" подожгли в Париже отделение банка на первом этаже жилого дома, передает Day.Az со ссылкой на govoritmoskva.ru.

Пожарные эвакуировали жильцов здания, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Пожар потушен. Те, кто совершил этот акт, - не манифестанты, не погромщики, они убийцы", - написал он в Twitter.

Как передает ТАСС, на Елисейских полях неизвестные разбили витрину отделения банка и подожгли его. Помимо этого участники беспорядков вынесли из бутика Hugo Boss запасы одежды, а также забрали выставочные образцы с витрины магазина Lacoste и соседней парфюмерной лавки. Кроме того, молодежь в масках разгромила террасу знаменитого ресторана Le Fouquet и подожгла несколько газетных киосков.

Акция протеста "Желтых жилетов" проходит во Франции в 18-й раз. По последним данным, в Париже задержаны 64 человека.

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