Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA. Инцидент произошел в середине полета, громкий хлопок раздался, когда в салоне самолета начали подавать кофе. Затем пассажиры через иллюминаторы увидели языки пламени. Несмотря на произошедшее, самолет совершил посадку в аэропорту Мальмё в плановом режиме. "Сейчас нам необходимо выяснить, с чем это было связано", - заявила представитель авиакомпании Анга Солторп (Anna Soltorp).