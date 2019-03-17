Певицу Юлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник в московской мэрии, передает Day.Az.

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Она занималась музыкой с детства, в 1992 году выиграла в конкурсе "Утренняя звезда". Певица записала несколько альбомов, снималась в кино, работала на телевидении. Публике она запомнилась благодаря песням "Ах, школа, школа!", "Дюймовочка", "Герой не моего романа" и "Учитель".