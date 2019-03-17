Стало известно, когда похоронят Юлию Началову
17 марта 2019 14:40 464
Певицу Юлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник в московской мэрии, передает Day.Az.
Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Как сообщил РИА Новости отец артистки Виктор Началов, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.
Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Она занималась музыкой с детства, в 1992 году выиграла в конкурсе "Утренняя звезда". Певица записала несколько альбомов, снималась в кино, работала на телевидении. Публике она запомнилась благодаря песням "Ах, школа, школа!", "Дюймовочка", "Герой не моего романа" и "Учитель".
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