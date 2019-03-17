В Красном море затонула яхта с гражданами Франции на борту
17 марта 2019 15:14 177
Египетские военные моряки спасли двух граждан Франции, чья яхта затонула на юге Красного моря, об этом воскресенье сообщает портал издания "Youm7", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным ВМФ Египта, их находящиеся на юге Красного моря корабли получили сигнал SOS с парусной яхты, тонущей в этих же широтах.
После того как египетские военные моряки подоспели к месту инцидента, катер уже затонул, однако им удалось спасти находившихся на его борту двух граждан Франции. Причиной гибели корабля стал сильный ветер, дувший на море, который в итоге перевернул яхту.
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