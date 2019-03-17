Египетские военные моряки спасли двух граждан Франции, чья яхта затонула на юге Красного моря, об этом воскресенье сообщает портал издания "Youm7", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВМФ Египта, их находящиеся на юге Красного моря корабли получили сигнал SOS с парусной яхты, тонущей в этих же широтах.