Безработный житель Китая в течение нескольких лет каждую ночь отправлялся к ближайшему таксофону, чтобы воспользоваться интернетом для просмотра фильмов, получения нужной информации из сети. Также он скачивал книги и видеоигры, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Житель Цунциня, у которого нет собственного смартфона, научился взламывать городской телефон и получать бесплатный доступ в интернет. Владельцы близлежащих точек питания и магазинов подтвердили, что мужчина действительно практически каждую ночь проводил в будке.

Информация о взломе уже дошла до компании China Telecom, которая обещала разобраться в инциденте.