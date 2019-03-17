В Анталье прошло предсезонное совещание, где были озвучены цели и задачи на 2019 год. Как заявил губернатор региона Мунир Каралоглу, в этом году турпоток на курорт вырастет на 20-25%. Таким образом, Анталья рассчитывает принять более 16 миллионов иностранных гостей.

Каралоглу напомнил отельерам, что они ответственны за рост расходов туристов - теперь им стоит ориентироваться на "качественных гостей", которым будут интересны не только пляжный отдых, но и культура, гастрономия и другие виды отдыха в Турции. Пока, по словам губернатора Антальи, наблюдается некий несправедливый перевес - загружая отели, до сих пор не удалось "загрузить улицы и рынки", чтобы туристы проводили свободное от пляжного отдыха время за пределами гостиниц, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости В этой связи власти намерены ужесточить и контроль над рестораторами. Как заявил Каралоглу, власти знают о случаях обмана туристов и завышения цен на услуги. "В этом году этого не повторится", - заявил он, пообещав тем, кто "накручивает цены для туристов", большие штрафы. Также губернатор пообещал навести порядок и с таксистами в Анталье. В этом году все "сезонные" таксисты пройдут специальные тренинги. Нужно будет очистить рынок от нелегальных извозчиков без лицензии, находящих своих иностранных клиентов в соцсетях. Изменения коснутся и самой начальной точки путешествия иностранцев по Анталье. По данным генерального директора Fraport TAV Antalya Airport Дениза Варола, процессы обслуживания туристов в аэропорту Антальи станут быстрее. Так, среднее время прохождения паспортного контроля займет восемь секунд, а на предполетный досмотр каждого пассажира будет отведено всего шесть секунд.