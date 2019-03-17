По меньшей мере 22 сотрудника сил безопасности Афганистана погибли, еще 12 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местного чиновника.

Еще три сотрудника сил безопасности были взяты в плен боевиками, отмечает агентство.