В Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов
17 марта 2019 16:43 185
По меньшей мере 22 сотрудника сил безопасности Афганистана погибли, еще 12 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местного чиновника.
По данным агентства, атака произошла в районе Кайсар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Еще три сотрудника сил безопасности были взяты в плен боевиками, отмечает агентство.
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