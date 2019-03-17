Беспилотник США разбился недалеко от американской авиабазы Баграм в провинции Парван в центральном Афганистане, передает агентство Khaama Press.

"Сегодня в 14.50 по местному времени беспилотный летательный аппарат после отказа двигателя разбился на поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван", - цитирует агентство заявление американских военных.