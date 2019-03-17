В Афганистане разбился американский беспилотник
17 марта 2019 18:21 129
Беспилотник США разбился недалеко от американской авиабазы Баграм в провинции Парван в центральном Афганистане, передает агентство Khaama Press.
"Сегодня в 14.50 по местному времени беспилотный летательный аппарат после отказа двигателя разбился на поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван", - цитирует агентство заявление американских военных.
Пострадавших в результате инцидента нет, идет расследование, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
-
16 Мар. 23:45 9 420
-
16 Мар. 21:22 7 448
-
16 Мар. 22:30 6 446
-
11:59 4 763
-
16 Мар. 20:15 4 600