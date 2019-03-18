Семья новозеландского террориста попросила прощения у мусульман
Бабушка новозеландского террориста Брентона Тарранта принесла извинения за поступок своего внука. По словам 81-летней Мари Фицджеральд, вся семья преступника "ошеломлена" случившимся.
"Это невообразимо, чтобы кто-то из членов нашей семьи совершил подобное", - сказала плачущая женщина в эфире Nine News.
Фицджеральд при этом добавила, что ее внук может иметь расстройство психики. По ее словам, она стала замечать странности в поведении Тарранта после того, как он начал выезжать за пределы родной страны.
"Мы очень сожалеем и приносим соболезнования семьях погибших и раненых", - заявила бабушка стрелка от имени всей его семьи.
Трагедия в Новой Зеландии произошла в минувшую пятницу, когда ультраправый радикал, уроженец Австралии Брентон Таррант расстрелял посетителей мечети в городе Крайстчерч на Южном острове страны.
Жертвами пальбы стали 50 прихожан. Столько же остаются в больницах, с многочисленными огнестрельными ранениями.
По данному факту возбуждено уголовное дело, главный фигурант которого заключен под стражу до 5 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В СШа цистерна с бензином взлетела на воздух, есть раненые
Стало известно, когда похоронят Юлию Началову - ОБНОВЛЕНО
В Афганистане разбился американский беспилотник
В смерти Юлии Началовой нашли закономерность
В Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов
Власти Турции призвали отельеров Антальи увеличивать расходы туристов
Şamaxıda 3 yaşlı uşaq su qabında boğuldu
В СШа цистерна с бензином взлетела на воздух, есть раненые
Современные украшения в старинной технике "шебеке" - ФОТО
Азербайджан считает, что нужно продолжать формат ОПЕК+
Əfv və siyasi ölülər: humanizmdən qorxanların faciəsi
Səbaildə yararsız, lakin təhlükəli top mərmisi aşkarlandı
Стало известно, когда похоронят Юлию Началову - ОБНОВЛЕНО
-
17 Мар. 19:06 6 399
-
17 Мар. 12:20 6 249
-
17 Мар. 11:59 4 932
-
17 Мар. 02:31 4 350
-
17 Мар. 08:28 2 726